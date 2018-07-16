Festejan Navenses

Nava, Coah.- La noche de este domingo frente a la plaza principal de Nava, familias navenses se dieron cita para disfrutar de un baile popular festejando el triunfo electoral de Sergio Zenón Velázquez.

Durante la celebración, Sergio Zenón agradeció a la ciudadanía navense que le dio su apoyo y confianza para representarlos al encabezar la Administración municipal durante los siguientes tres años.

También reconoció la gran labor realizada por su equipo de campaña, encabezado por Pilar Valenzuela Gallardo, dirigente del Partido Revolucionario Institucional municipal, así como a todos los que lo apoyaron en cada uno de los sectores que visitó.

Agradeció muy emocionado a todos los ciudadanos y sus familias que lo acompañan en el baile del triunfo, quienes disfrutaron de la música de Erick y su grupo Massore.

Mucha diversión se vivió durante el festejo del triunfo electoral en Nava del Lic. Sergio Zenón Velázquez Vázquez del PRI.