Focos de infección en Allende

Allende, Coah.- Un peligroso foco de infección representan los perros sin control por parte de sus dueños, al deambular por las calles portando roña, pulgas y garrapatas, a más de los casos de canes rabiosos que han atacado a los transeúntes.
El subdirector de Protección Civil, Juan Carlos Martínez González, dijo en entrevista que en lo que va de la temporada se han detectado dos casos de perros con rabia, uno de estos con dueño y que fue llevado al veterinario para posteriormente ser declarado sin cura.
“Hasta el momento hemos registrado dos reportes de perros con rabia; asimismo se nos ha reportado la aparición de perros muertos, lo cual se convierte en un foco de infección para los habitantes de este municipio”, indicó el entrevistado.
Añadió que los reportes se realizan continuamente ante dependencias como Ecología, Seguridad Pública y Protección Civil, alertando sobre la presencia de canes con rabia, con pulgas, garrapatas y roña.
Se hace un llamado a los propietarios de mascotas para que las mantengan bajo control, ya que inclusive se han registrado mordeduras de perros que agreden a transeúntes; “si los dueños saben que son bravos, es necesario que los mantengan amarrados”, dijo Martínez González.
Se han registrado mordeduras de perro a niños, e inclusive a personas adultas, debido a lo cual se han tenido que fincar responsabilidades a los dueños de las mascotas.
