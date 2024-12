Fueron amenazados de muerte él y su familia por la Mara Salvatrucha

Allende.- Entre los 1.4 millones de migrantes que han transitado de manera irregular por México en 2024, según datos de enero a mayo, se encuentra Gilmer Noé Guardado, un refugiado hondureño que lucha por sobrevivir en la región de los Cinco Manantiales.

Guardado tuvo que abandonar su país tras ser amenazado de muerte por la Mara Salvatrucha (MS-13), luego de que su esposa se negara a volver con un cabecilla de esta organización criminal.

"Llevamos cerca de cuatro años en la región. Tengo mi casita a las afueras del municipio de Nava gracias a las atenciones de las autoridades mexicanas. Pudimos escapar mi esposa, mis dos hijos y yo, y comenzar nuestra vida desde cero", declaró Guardado.

Sin embargo, confesó que sigue enfrentando dificultades. Su condición médica, una hernia, le ha impedido trabajar como albañil, su oficio de toda la vida, y lo ha obligado a pedir dinero en las calles de Allende y Nava para mantener a su familia.

"No me gusta pedir, pero no puedo hacer más. Nadie puede contratarme por mi hernia, por eso estoy juntando unos pesos. Son cerca de 20 días los que estaré sin poder pararme, pero espero en Dios que, después de esto y arreglar mis papeles, pueda tener un mejor trabajo y salir adelante", expresó.

A pesar de las adversidades, Guardado agradeció el apoyo recibido en México. "Gracias a los mexicanos no me he visto caer. Estoy contento de vivir aquí, se siente una calidad impresionante. Hay personas que me piden limpiar sus patios y, a veces, ni les cobro. Lamentablemente, en Honduras no es igual; ahí la delincuencia es muy pesada y en cualquier momento te pueden disparar", finalizó.

La historia de Gilmer Noé Guardado refleja las difíciles circunstancias que enfrentan los refugiados al dejar sus países, así como su resiliencia y esperanza. A pesar de los retos, él sigue luchando por un futuro mejor en México, al que considera su segundo hogar.