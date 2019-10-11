Fuertes vientos dejan sin luz colonia Infonavit

ZARAGOZA, COAH. - Tras el fuerte viento que se registró a temprana hora, ocasionó que varios domicilios de la colonia Infonavit se quedaran sin el servicio de energía eléctrica tras caer algunas mufas, debido a unos cables que según vecinos desde hace meses estaban caídos sin ser reparados.

Habitantes de la calle 12 en los números 1709 y 1711 son los que más se vieron afectados tras quedarse sin el servicio por la caída de sus mufas, reporte que hasta el momento no ha sido atendido por la Comisión Federal de Electricidad.

A tal situación mostraron su descontento y preocupación, ya que este caso tiene más de dos meses de haber sido reportado sin darle solución, además, tras las fuertes ráfagas de viento ponen en peligro a la gente que circula por el sector ya que existe un plantel educativo cercano al lugar donde los cables están tirados y otros colgando.