Gobernador supervisa inicio de obras

ZARAGOZA, COAH.- El gobernador Rubén Moreira Valdez, acompañado por el alcalde Leoncio Martínez Sánchez, dio el banderazo de arranque a las obras de reposición de la tubería del agua potable en el primer cuadro de la ciudad.

En entrevista, el primer munícipe resaltó que se trata de una obra añorada por los habitantes de Zaragoza, y que hoy se cristaliza tras haber efectuado las gestiones pertinentes ante el Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento.

Una inversión cercana a los 9 millones de pesos, se ejercerá en esta primera etapa de la obra, que vendrá a beneficiar a cientos de familias que habitan en la zona centro de la ciudad, con el mejoramiento sustancial en el suministro del vital líquido.

“Se beneficiará a los zaragonences no solo con la reposición de la tubería, sino también de 340 tomas domiciliarias del agua potable, en una obra que arranca sobre la calle Escobedo, calle Francisco I. Madero, calle Ocampo, y calle Juárez, hacia el Centro de la ciudad”, apuntó el edil.

En su intervención, el gobernador Rubén Moreira Valdez, exhortó a la población a cuidar el agua y pagar puntualmente el servicio; “que tomemos conciencia de que hay que ahorrar agua y evitar a toda costa las fugas”, mencionó el mandatario.

Banderazo a la obra de reposición de la tubería del agua potable en Zaragoza.