Gobierno de unidad

Allende, Coah.- El alcalde Antero Alberto Alvarado Saldívar enfatizó que hoy son tiempos de unidad, de conservar la armonía y la tranquilidad entre los allendenses; de ahí que su gobierno mantiene una política de cercanía con la gente de todos los sectores.

“Seguimos apostándole a la atención directa de la problemática que enfrenta la ciudadanía, por medio de las audiencias de los martes en la plaza, a través del programa ‘Platica con tu Alcalde’”, expuso el edil.

Agregó que disfrutará de un periodo de vacaciones durante las próximas dos semanas, por lo que en ese lapso no se podrá efectuar el programa de audiencias públicas, para retomarlo el martes 7 de agosto.

Asimismo, informó que ya se han girado instrucciones para reanudar el programa de “Cine en la Plaza”, que estará realizándose los miércoles de cada semana, para el disfrute de las familias de Allende.

“Tenemos que seguir fomentando actividades productivas para los niños y los jóvenes, en aras de conservar la paz y la tranquilidad en nuestro municipio; el compromiso de Antero Alvarado y su Cabildo sigue siendo gobernar de cerca con los ciudadanos”, reiteró el alcalde.