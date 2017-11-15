Gran convivencia en el DIF Municipal

MORELOS, COAH.- Al 100% se apoya en las instalaciones del DIF Municipal a los adultos mayores, quienes cada semana tienen diferentes actividades en el DIF, señaló ayer la primera dama del municipio y presidenta del DIF Municipal de Morelos, Judith Olivares.

Gracias al apoyo del presidente municipal Juan Gabriel Garza Calderón, señaló la presidente del DIF Municipal de Morelos, se está trabajando en diferentes programas en beneficio de los adultos mayores, así como de las personas con alguna discapacidad diferente.

Juegos de lotería, diversión en grande y compartiendo los sagrados alimentos, dijo Judith Olivares, primera dama del municipio, se llevan a cabo las reuniones de los adultos mayores, donde cada mes son festejados los que cumplen años.