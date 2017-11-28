Hoy martes entrega de programa "Prospera"

ZARAGOZA, COAH.- Iniciará este martes 28 de noviembre la entrega de apoyos del programa federal Prospera a más de 600 titulares de este municipio y sus comunidades rurales, así lo dijo la coordinadora de Enlace, María del Rosario López de Carranco.

Añadió que a partir de las 9 horas, en el Auditorio Municipal, se estará efectuando la entrega de los apoyos bimestrales, el martes 28 de noviembre a las titulares con apellidos de la ‘A’ a la ‘G’, mientras que el miércoles 29 se entregarán a los apellidos de la ‘H’ a la ‘Q’.

El jueves 30 de noviembre se entregarán los apoyos a los apellidos de la ‘R’ a la ‘Z’, así como a las titulares de las localidades rurales, indicó la funcionaria, al resaltar la importancia de que las beneficiarias acudan puntualmente.

Se pide a las titulares del programa Prospera acudir con su formato F-1, siendo este el documento más importante a presentar por parte de las titulares en esta entrega de apoyos, correspondiente el bimestre noviembre-diciembre.