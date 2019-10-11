Identifican los restos humanos localizados

MORELOS, COAH. - Fueron identificados ya los restos óseos encontrados hace días en un predio del ejido Morelos, en el municipio del mismo nombre, según informó el agente del Ministerio Público destaca mentado en Zaragoza Lic. Francisco Javier Rodríguez Carranco.

Se trata de Juan Gerardo Eliserio Robles, alias “El Frijol”, originario del municipio de Zaragoza, a quien sus familiares no sabían de él en varios meses, ya que creían que estaba en el vecino país, por lo que no reportaron su desaparición a las autoridades.

Su localización fue debido al reporte de un trabajador de un rancho de este ejido, que observó restos humanos en el predio, dando aviso de inmediato a las autoridades y ser retirado por la SEMEFO el pasado martes.