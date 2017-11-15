Impera la Ley de Herodes

ZARAGOZA, COAH.- “No es justo que por ser el alcalde Leoncio Martínez Sánchez, abuse de su poder, quitándonos el patrimonio que por más de 8 años hemos logrado hacer mis hijos y yo”, estas son las palabras de una madre afligida, Lourdes Fuentes Fuentes, la cual fue despojada de su puesto de comida en la Plaza Municipal de Zaragoza.

A pesar de que le hemos entregado el dinero que según el tesorero municipal debemos, 12 mil pesos, ellos no quieren ahora reconocer que no hay adeudos, claro lo señalaron, el puesto esta clausurado y será entregado a otra persona, afirmó así la denunciante.

Cabe mencionar, dijo Lourdes Fuentes Fuentes, que el presidente municipal, en estado de ebriedad, acompañado por elementos de Seguridad Publica, la ha insultado frente varias personas, lo que ella prefiere quedarse callada, para evitar que el problema siga.

De este puesto de comida, nos mantenemos mis hijos y yo, puntualizó Lourdes Fuentes Fuentes, quien señaló que va a pasar, ya que las autoridades municipales están renuentes en que le van a quitar todo, por lo cual pide apoyo a la ciudadanía zaragonence para que la ayuden y hagan entender al presidente municipal Leoncio Martínez Sánchez que recapacite en su postura actual.

