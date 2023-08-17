Implementan programa ‘Empleo Temporal 2023’ en Nava

Nava, Coah.- Se refuerzan las cuadrillas de limpieza del departamento de Ecología con la implementación del programa de empleo temporal 2023, en la cual se contrataron a 30 personas que realizarán actividades de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de las calles de Nava.

“Este programa llega para apoyar al departamento de Ecología es un proyecto para 30 personas, lo iniciamos ahorita con 20, será para la limpieza de calles principales, plazas públicas, área de recreación, todo esto ya que este departamento que dirige el ingeniero Everardo Ruiz; están enfocados en la recolección de basura, hemos estado apoyando, después de los tres meses de prueba y que no se logró a través de una compañía externa esta recolección, la estamos haciendo de manera autónoma como municipio”, declaró la alcaldesa.

Detalló que a través del empleo temporal estas familias contarán con un ingreso de manera formal hasta por tres meses.

“Ellos van a tener la herramienta necesaria para la limpieza de estas áreas, así como se les brindará lo necesario para que estén bien hidratados, ya que estamos todavía con mucho calor, igual que se hace con los trabajadores que laboran a diario en campo para que estén hidratados para que no sufran golpes de calor”, indicó.

También le pidió a la ciudadanía que posea terrenos baldíos o propiedades deshabitadas, ser conscientes y responsables para que los mantengan limpios.

“Esto afecta a vecinos de estos predios con hierba, hemos estado limpiando algunos donde se estorba para la vialidad o donde los niños de instituciones educativas corren peligro, la responsabilidad es de los dueños de esos predios”.