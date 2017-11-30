Inaugura Alcalde unidad deportiva

ZARAGOZA, COAH.- El alcalde Leoncio Martínez Sánchez, encabezó la inauguración de una unidad deportiva construida a un costado del Gimnasio Municipal “Mary Telma Guajardo”, en la cual se invirtieron recursos del Fondo Minero por el orden de los 3 millones de pesos.

En entrevista, el primer edil explicó que los recursos de la Federación aportados por el Fondo Minero, fueron ejercidos por el Gobierno del Estado en la construcción de dicha unidad deportiva, que hoy se entrega en beneficio de los ciudadanos de Zaragoza.

“Las puertas de esta unidad deportiva están abiertas al público; la ciudadanía de Zaragoza podrá hacer uso de estas instalaciones en el momento en que así lo desee, únicamente nos resta efectuar la interconexión del servicio eléctrico”, manifestó el alcalde.

El inmueble consta de una cancha de voleibol, cancha de basquetbol, gimnasio para ejercitación al aire libre, servicios sanitarios y un área verde para el paseo de las familias que acudan a visitar este lugar.

El Municipio aportó el predio donde fue construida esta unidad deportiva, mientras que al Gobierno Federal a través del Fondo Minero le correspondió aportar la inversión y al Gobierno del Estado ejecutar la obra.

El alcalde Leoncio Martínez acompañado por el regidor Armando Villarreal y el Secretario del Ayuntamiento Ángel Guzmán.