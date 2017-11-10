Infantil acusación contra el gobernador del estado

ALLENDE, COAH.- Resulta incongruente e infantil la acusación emitida por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, en contra del gobernador de coahuila Rubén Moreira Valdez, así lo declaró el alcalde Luis Reynaldo Tapia Valadez.

Dijo que se debe reconocer que el mandatario coahuilense se ha encargado literalmente de la seguridad, al combatir en forma frontal a los carteles de la delincuencia organizada, que asolaban a la ciudadanía.

“Es cuestión de enfoque; vienen tiempos políticos, y seguramente por ese motivo se está tratando de empañar una labor que ha sido más que evidente en la lucha por regresar la paz al estado de Coahuila”, manifestó el alcalde de Allende.

Agregó que la Universidad de Texas a través de un comunicado, ya se ha deslindado del estudio que presuntamente vincula al gobernador Rubén Moreira con la delincuencia organizada, aclarando que se trata de un documento a título particular.

“Ya se veía venir esta campaña de descalificación; la política de Rubén Moreira ha sido ejemplo para el resto del país en materia de combate al crimen; los avances son significativos, y hoy los coahuilenses apreciamos este esfuerzo”, puntualizó el edil.