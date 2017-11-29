Inicia instalación de adornos navideños en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.- Por indicaciones del alcalde Leoncio Martínez Sánchez, inició la instalación de los adornos navideños en las principales vialidades de la ciudad, así como en la Plaza Principal y la explanada de la Presidencia Municipal.

La coordinadora de Eventos Especiales, Lizandra Garza Núñez, informó que se trata de adornos luminosos que año con año se colocan en las calles principales y en los accesos de la ciudad, por lo que el encendido oficial se realizará este próximo viernes 1 de diciembre.

Se espera con ello dar lucidez a las fiestas decembrinas que están ya muy próximas, a fin de que la ciudadanía de Zaragoza y quienes visitan la ciudad, puedan disfrutar de este colorido especial, hecho a base de figuras con motivos navideños.

Alrededor de 40 ornatos se han instalado en el Bulevar 250 a la entrada sur de la ciudad, mientras que otras 20 figuras con iluminación se han colocado en la explanada de la Presidencia Municipal, como tradicionalmente se hace año con año.

Garza Núñez pidió a la ciudadanía cuidar estos adornos al momento de acudir a tomarse fotografías, principalmente en la explanada de la Presidencia y en la plaza Melchor Ocampo; asimismo ser vigilantes y reportar si se detecta a alguna persona dañando los adornos.

Encendido de los adornos navideños se realizará este viernes 1 de diciembre.