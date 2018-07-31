Inicia periodo de inscripciones en el Cobac-Infonavit

Zaragoza, Coah.- Inició este lunes 30 de julio el periodo de inscripciones en el plantel de Telebachillerato COBAC-Infonavit, en las instalaciones del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 37, así lo informó la responsable de la institución, Lizeth Elizondo Valdés.

Dijo que la inscripción a la preparatoria es gratuita, sin límite de edad para egresados de secundaria; los cursos iniciarán el próximo lunes 6 de agosto, con un horario de 3 a 6 de la tarde.

“Iniciamos inscripciones este lunes 30 de julio, en un horario de 4 a 5 de la tarde en instalaciones del CAM número 37, a espaldas del asilo de ancianos; requerimos copia de la CURP, certificado de secundaria, acta de nacimiento, y comprobante de domicilio”, puntualizó.

El bachillerato es gratuito en el plantel COBAC, solamente se pide a los alumnos portar su uniforme, que consiste en una playera tipo Polo de color blanco, y pantalón beige con el logo de la institución.

Se ofrece el beneficio de una beca y la inscripción al Seguro Social para los alumnos que se incorporen a esta modalidad educativa de nivel medio superior a terminar en tres años, indicó la entrevistada.