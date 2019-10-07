Instala módulo de escrituración Estado en Nava

NAVA, COAH. - Dándole seguimiento al programa que inicio el Gobierno del Estado, se instaló en Presidencia Municipal un módulo de recepción y asesoría de trámites para la escrituración del patrimonio de familias de Nava por parte de CERTTURC y el departamento de Tenencia de la Tierra Municipal, para aquellas personas que aún están en proceso de realizarlo, por lo que el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez dio el banderazo de apertura de dicho módulo.

Asimismo, agradeció al Colegio de Notarios la participación, ya que al igual que la escrituración de predios se realizarán Juicio Sucesorios, Cambios de Propietario y Testamentos a un bajo costo, por lo que es importante su asistencia tras estar en Palacio Municipal.

Cabe mencionar que este proceso será todo el mes de octubre, donde se estará otorgando este servicio; además de poner a su disposición una línea telefónica directa para solicitar citas y puedan iniciar con los tramites que darán certeza jurídica a sus patrimonios.