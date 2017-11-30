Instalan nueva señalización de tránsito

MORELOS, COAH.- El departamento de Seguridad Pública se dio a la tarea de llevar a cabo la instalación de nuevos señalamientos de límite de velocidad en las principales vialidades, así como de precaución en zonas escolares.

La regidora comisionada en la dependencia, Ana María Cervantes de Garanzuay, informó que por indicaciones del alcalde Juan Gabriel Garza Calderón, se procedió a diseñar los nuevos señalamientos y a efectuar su posterior instalación.

Explicó que en primer término se identificaron las áreas donde era necesario reponer o colocar señalamientos que no existían, pero que ya eran necesarios debido al constante flujo vehicular, así como al cruce frecuente de peatones.

En las zonas escolares se colocaron señalamientos con límite de velocidad de 20 kilómetros por hora, mientras que en los accesos de la ciudad se instalaron señalamientos de 30 kilómetros por hora como máxima velocidad, indicó la funcionaria.

Se ha hecho especial énfasis en los accesos norte y sur de la ciudad, donde hacía falta señalamientos preventivos, ya que los conductores tenían por costumbre exceder los límites permitidos de velocidad, subrayó Cervantes de Garanzuay.

También se instalaron señalamientos de precaución en zonas escolares.