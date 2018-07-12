Integran Junta Municipal Catastral

Zaragoza, Coah.- Quedó integrada la nueva Junta municipal Catastral, misma que es presidida por la alcaldesa Ángeles Eloísa Flores Torres, en una sesión que fue atestiguada por el delegado regional del Instituto Estatal de Catastro, Isaac Ruiz Moreno.

El director de Catastro Municipal, Gustavo Almendárez Cárdenas, informó que como en cada cambio de administración, se procede a renovar la Junta Catastral, que también es integrada por Sergio Rogiero Valdés Reyes, quien funge como secretario de la Junta.

El ingeniero Isaac Ruiz funge como vocal; así también Gustavo Almendárez como vocal de la Unidad Catastral; Alfonso Villarreal como vocal agrícola ganadero y Hugo Obregón de la Rosa, como vocal urbano, explicó el entrevistado.

A los integrantes de la Junta se les proporcionó información acerca de las facultades que tiene este órgano, que básicamente consisten en proponer los valores catastrales que regirán durante el ejercicio 2019.

Posteriormente se estarán adoptando las decisiones pertinentes, y por lo pronto esta reunión tuvo por objeto únicamente llevar a cabo la renovación de la Junta municipal Catastral, puntualizó Almendárez Cárdenas.