Intento saltar de una torre de alta tensión de CFE por problemas de amor

Nava, coah.- Borracho y con problemas con su mujer un hombre de tan solo 29 años de edad, intento salir por la puerta falsa, tras trepar a lo alto de una torre de alta tensión de CFE, en el ejido el Encino del municipio de Nava.

El Mando Unificado Policial de la localidad, fue alertado por personas que escucharon gritos a lo alto de la torre, y que el hombre identificado como Yahir N se veía intoxicado por alcohol, indicaron que los hechos ocurrieron a la brecha que va a la colonia del Valle.

Al arribar las autoridades se encontraron al hombre sentado en uno de los brazos de la estructura, a unos cuantos centímetros de los cables de alta tensión, solamente vistiendo pantalón color caqui y tenis negros.

“Al iniciar el diálogo nos dijo que subió por problemas con su esposa, afortunadamente pudimos convencerlo de bajar, los elementos de PC lo atendieron e indicaron que emitía un fuerte olor a alcohol, pero que se encontraba en buenas condiciones de salud, por lo que fue remitido a las celdas municipales por faltas administrativas” indicó Roberto Torres Ríos, titular del departamento de seguridad publica.