Investigan a extranjero italiano

ZARAGOZA, COAH.- A fin de indagar si estuviera involucrado en algún delito como la venta fraudulenta, la Policía Preventiva Municipal puso a disposición de la Agencia del Ministerio Público, a un ciudadano de origen italiano, de nombre Giuseppe Varriale de 38 años de edad.

El agente investigador Francisco Javier Rodríguez Carranco, informó que el extranjero ha comprobado su estancia legal en el país, y fue detenido por resistencia a particulares, ya que se oponía a una revisión de rutina por parte de policías municipales.

La persona fue interceptada el martes 14 de noviembre, cuando se desplazaba a bordo de una unidad de la marca Mitsubishi tipo Outlander modelo 2008, donde transportaba una bomba para extracción de agua, una planta de luz, y dos motosierras.

Al momento de cuestionarlo sobre el origen de dichos artículos, el italiano arremetió con insultos en contra de los elementos municipales, procediendo a su detención por resistencia a particulares, y puesto a disposición de la Fiscalía del Estado.

Rodríguez Carranco añadió que el extranjero se dedicaba a ofrecer para su venta los objetos que transportaba en el vehículo, los que afirma adquirió en Guadalajara y en la Ciudad de México.

Como antecedente, se recordará que a mediados del año 2014, tres italianos fueron detenidos en Piedras Negras y acusados de fraude, ya que se dedicaban a vender entre los comerciantes artículos inservibles, y entregaban facturas apócrifas.