Invitan a pagar impuestos vehiculares

Allende, Coah.- Se incrementa el número de ciudadanos que aprovechan los últimos días para el pago de impuestos vehiculares en recaudación de rentas del gobierno del Estado, declaró ayer el jefe de la oficina en Allende, Urbano Rosas Ida.

Como se recordará, señaló ayer el recaudador de rentas del Estado, los apoyos fiscales que se están dando eran solamente hasta el día último del mes pasado de junio, pero por indicaciones del gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís, este plazo se amplió hasta el día último de julio, por lo cual se estarán dando apoyos de descuentos en personas que adeuden un año o más del impuesto predial.

Urbano Rosas Ida señaló asimismo que hay que recordar que este próximo año 2019 ya no será solamente el pago de impuesto predial, ya que este año se estarán pagando placas nuevas, por lo cual se invita a la ciudadanía de los Cinco Manantiales, que aprovechan la ampliación de días que se dio por parte del gobierno del Estado, para que realicen el pago oportuno de sus impuestos vehiculares.