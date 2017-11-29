Lista coronación de la Reina de las fiestas de San Andrés en Nava

NAVA, COAH.- Este próximo jueves 30 de noviembre, a las 18:30 horas frente a la Presidencia Municipal, se elegirá por sorteo a la reina de las Fiestas de San Andrés Nava 2017, evento que llevará a cabo la Administración Municipal 2014-2017, que encabeza la alcaldesa Ana Gabriela Fernández Osuna en conjunto con la Parroquia de San Andrés Apóstol.

De acuerdo al calendario de actividades programadas en las Fiestas de San Andrés Nava 2017, el día sábado 02 de diciembre a las 20:30 horas, se contará con la participación de una Rondalla y un grupo de música norteña del Instituto Tecnológico de Piedras Negras, en el kiosco de la plaza principal.

Mientras que para cerrar la tradicional fiesta navense, el día domingo 03 de diciembre a las 21:00 horas, tendrá participación el grupo musical La Vox de Monclova, con el apoyo de Ahmsa-Micare, frente a las instalaciones de la Presidencia Municipal de Nava.

Para el disfrute de las familias navences, se instalarán juegos mecánicos, además habrá exposición artesanal y gastronómica.