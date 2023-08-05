Listo Allende para Copa Venados 2023

Allende, Coah.- Se encuentra preparada la selección de Allende de béisbol infantil para participar en la segunda copa venados, que se realizará en la ciudad de Múzquiz este próximo fin de semana, en las dos categorías de 11 - 12 y 13 -14 años.

“Esta es una nueva experiencia para todos nuestros niños, ya que esta será su primera ocasión en la que estarán participando en un evento como este, estamos muy orgullosos por ellos y espero que los resultados sean destacados, pero antes que eso se diviertan”, declaró la coach, Srita Cielo Garza.

Diferentes equipos participarán este fin de semana en esta copa, donde se enfrentarán jóvenes de toda la región Norte, de los Cinco Manantiales y también de la región laguna.