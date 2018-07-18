Listo todo para grandes festejos del Ejido

Morelos, Coah.- Están iniciados los preparativos de lo que serán los festejos con motivo del 87 aniversario de fundación del ejido Morelos, a realizarse el domingo 29 de julio, así lo dio a conocer la directora de Fomento Económico y Turístico, Liliana García de Hoyos.

Destacó que la alcaldesa Virginia Gabriela Zertuche Flores e integrantes de su cabildo se encuentran apoyando fuertemente al comité organizador de los festejos, y al presidente del Comisariado Ejidal, Antonio Garanzuay.

La invitación se hace extensiva a los habitantes de Morelos y la Región Cinco Manantiales, para que asistan y se diviertan durante la realización de los festejos, que incluyen la tradicional cabalgata del ejido Los Álamos al ejido Morelos.

La cabalgata dará inicio en punto de las 10 horas el domingo 29 de julio, en la plaza el ejido Los Álamos, para partir hacia el ejido Morelos, donde los participantes serán recibidos en medio de un ambiente de fiesta y camaradería.

A la llegada de los cabalgantes, dará inicio una gran verbena popular con juegos y concursos, coronación de la reina del ejido Morelos, y se culminará con un grandioso baile popular gratuito que será amenizado por el conjunto Los Rebeldes de Zaragoza.