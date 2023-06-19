Llega al IEEA Nava ‘Un Policía Amigo’ con acciones de proximidad

Nava, Coah.- Elementos del mando Coordinado Policial de Nava, acudieron a saludar a los estudiantes del Instituto Estatal de Educación para Adultos “IEEA”, en el cual se repartieron manzanas y jugos.

“Agradecemos a los directivos de dicho plantel educativo, en especial a la Maestra Rosa Idalia Lara directora de dicha escuela y al Profr. Raymundo Rangel de la Cruz, coordinador de Educación por apoyarnos a realizar estas actividades con coordinación y confianza seguimos avanzando”, declaró Roberto Torres Ríos, titular de Seguridad Pública de Nava.

Al término de esta actividad se atendieron a los niños del Kinder “Nava”, los cuales recibieron jugos cuando se encontraban en su receso, aprovechando para tomarse fotos y saludar a las autoridades.