Contactanos

Coahuila

Llevan pláticas sobre la lactancia materna

En las instalaciones del IMSS y el hospital general de Allende

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 09 agosto, 2023 - 09:32 a.m.
Llevan pláticas sobre la lactancia materna
Se realizan diversas actividades para fomentar la lactancia materna.

Allende, Coah.- Realizan en coordinación de la Jurisdicción Sanitaria número 01, un foro interinstitucional en conmemoración de la semana mundial de la lactancia materna en las instalaciones del hospital general de Allende. 

“A lo largo de estas semanas hemos estado realizando diferentes actividades en conmemoración de esta importante semana, el sector salud ha estado al tanto de todas estas actividades que busca informar a las madres lo importante de esta actividad y lo saludable que es para sus bebés”, declaró el alcalde Pepe Díaz Gutiérrez.  

Se realizaron diversas exposiciones especializadas por parte del IMSS, y del hospital general para las madres que se encuentran en la etapa de lactancia, teniendo una gran respuesta de parte de las madres de familia de la localidad. 

  • Llevan pláticas sobre la lactancia materna

    Se realizan diversas exposiciones en el IMSS y en el hospital general de Allende.

  • Llevan pláticas sobre la lactancia materna

    Esto en conmemoración de la semana mundial de la lactancia materna.

  • Llevan pláticas sobre la lactancia materna

    Se realizan diversas actividades para fomentar la lactancia materna.

  • Llevan pláticas sobre la lactancia materna
  • Llevan pláticas sobre la lactancia materna
  • Llevan pláticas sobre la lactancia materna
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados