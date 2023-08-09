Llevan pláticas sobre la lactancia materna

Allende, Coah.- Realizan en coordinación de la Jurisdicción Sanitaria número 01, un foro interinstitucional en conmemoración de la semana mundial de la lactancia materna en las instalaciones del hospital general de Allende.

“A lo largo de estas semanas hemos estado realizando diferentes actividades en conmemoración de esta importante semana, el sector salud ha estado al tanto de todas estas actividades que busca informar a las madres lo importante de esta actividad y lo saludable que es para sus bebés”, declaró el alcalde Pepe Díaz Gutiérrez.

Se realizaron diversas exposiciones especializadas por parte del IMSS, y del hospital general para las madres que se encuentran en la etapa de lactancia, teniendo una gran respuesta de parte de las madres de familia de la localidad.