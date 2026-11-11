Lluvias dejan acumulados de hasta tres pulgadas en Zaragoza; reportan saldo sin mayores afectaciones

ZARAGOZA, Coahuila - Las lluvias registradas desde el pasado viernes dejaron acumulados de hasta tres pulgadas en algunos sectores de Zaragoza, sin que se reportaran afectaciones mayores, de acuerdo con el balance de Protección Civil.

Durante el periodo de precipitaciones únicamente se informo de un accidente cerca del CSI, en el que no fue necesario trasladar a ninguna persona para recibir atención médica. Fuera de este incidente, no se reportaron otras situaciones de riesgo relacionadas con el temporal.

Impacto de las lluvias en Zaragoza

En algunas zonas se acumularon cerca de tres pulgadas de lluvia, mientras que en el área centro los registros oscilaron entre dos y dos pulgadas y cuarto. Además, las precipitaciones de las dos noches más recientes dejaron aproximadamente media pulgada en cada ocasión.

Beneficios para el campo y el suelo

La humedad acumulada representa un beneficio para el suelo y las actividades del campo, luego de varios meses de escasas precipitaciones. Sin embargo, se recomienda mantener precauciones al circular por calles y carreteras mientras continúan las condiciones de humedad.