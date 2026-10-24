Localizan sin vida a adulto mayor tras cinco días de búsqueda en Allende

ALLENDE, Coahuila - Luego de cinco días de búsqueda, José Francisco Martínez Zúñiga, de 76 años, fue localizado sin vida la tarde-noche del jueves 22 de octubre en las aguas del lago San José, ubicado en el ejido Chamacuero, también conocido como Ojo de Agua San José, en el municipio de Allende.

El adulto mayor contaba con una ficha de búsqueda activa desde que sus familiares reportaron su desaparición, luego de perder contacto con él la noche del sábado 17 de octubre.

Desaparición y búsqueda de José Francisco Martínez Zúñiga

De acuerdo con sus allegados, fue visto por última vez alrededor de las 21:00 horas, cuando se retiró de una reunión social con rumbo a su domicilio. También seúalaron que presentaba debilidad visual.

El cuerpo fue localizado por un sobrino, quien dio aviso a los servicios de emergencia después de observarlo entre las ramas de un árbol dentro del lago. El hallazgo puso fin a varios días de incertidumbre para sus familiares, quienes participaron en la búsqueda.

Hallazgo del cuerpo y diligencias forenses

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia para determinar las causas del fallecimiento. Hasta el momento, no se han establecido públicamente las circunstancias de la muerte.