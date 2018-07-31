Localizan droga en garita de Allende

Este lunes elementos del Ejército Mexicano localizaron en la antigua garita de Allende un paquete con hierba con las características de la marihuana en un autobús.

El camión procedente de Monclova y con destino a Ciudad Acuña fue detenido para realizarle una inspección de rutina, localizando el enervante en una de las maletas que venían en el compartimento inferior.

Pese a indagaciones con los pasajeros, no se pudo acreditar a quien pertenecía la maleta por lo que no hubo detenidos, sin embargo, la droga fue incautada.

El enervante fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para deslindar responsabilidades y determinar quién portaba la marihuana y cuál era su origen y destino.