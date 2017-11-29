Madres de familia agradecen apoyo del alcalde

ALLENDE, COAH.-Madres de familia del jardín de niños Francisca Enríquez, agradecieron ayer al presidente municipal Luis Reynaldo Tapia Valadez, los apoyos que durante su administración municipal 2014-2017 le dio al plantel educativo.

Nuestro compromiso es con la educación, señaló ayer el alcalde Tapia Valadez, a las madres de familia, que le agradecían que con recursos propios el primer edil apoyaba a las diferentes peticiones que se le hacían en las escuelas primarias, así como jardines de niños.

Estamos trabajando en beneficio de nuestra juventud, la educación siempre será y ha sido para nosotros en esta administración primero, ya que un pueblo sin educación, no sale adelante y hoy vemos como Allende ha estado saliendo adelante gracias al nivel educativo que se tiene.