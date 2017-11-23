Magna campaña de limpieza este lunes 27

NAVA, COAH.- Con la finalidad de mantener una ciudad limpia la Administración Municipal que encabeza la alcaldesa Ana Gabriela Fernández Osuna a través de las direcciones de Ecología, Obras Púbicas y con el apoyo de empresarios locales, emprenderá una campaña de limpieza exhaustiva.

Esta labor dará inicio el próximo lunes 27 de noviembre con el banderazo de arranque a las 9:00 horas en la explanada de la Presidencia Municipal informó la munícipe; “daremos limpieza a los contenedores de los distintos sectores, son 400 en la mancha urbana y abarcaremos los de la periferia”.

“Sostuvimos una reunión para definir estrategias de esta campaña, dividimos el municipio en cuatro sectores para erradicar lo más antes posible este problema que tenemos, como cada etapa otoñal aumenta la cantidad de basura por ello emprendemos estas acciones”, manifestó.

Finalmente la alcaldesa Ana Gabriela Fernández Osuna, dijo que este trabajo será extraordinario, pues el departamento de Ecología continuará con su labor habitual de recolección de basura, las labores de limpieza en las principales vialidades y plazas, entre otras responsabilidades.