Magno festejo y reconocimiento a las secretarias del ayuntamiento

Nava, Coah.- En un emotivo festejo reconocen la gran labor que desempeñan las secretarias del municipio de Nava.

Como cada año, cada tercer miércoles del mes de julio se conmemora en México el Día de la Secretaria; la Presidencia municipal de Nava, encabezada por el alcalde Sergio Zenón Velázquez, organizó un emotivo festejo para las secretarias que laboran en la Administración municipal.

En su mensaje, el edil mencionó que el día de hoy es un día conmemorativo en honor a su labor, pero que todos los días se deben dar las gracias por el gran trabajo que realizan, ya que es de gran importancia para dar continuidad y rumbo a la Administración.

El primer edil acompañado de la primera dama, la señora Belén Acosta, felicitaron al personal que desempeña esta profesión y destacaron su actitud positiva y calidad de atención a los ciudadanos.