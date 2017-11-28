Mando Único baja índices de delincuencia en Villa Unión

VILLA UNIÓN, COAH.-. El esquema de Mando Único en materia de seguridad, ha permitido disminuir de forma importante los índices delictivos, como son robos, riñas y lesiones, dijo en entrevista el alcalde Ezequiel Fuentes Muñoz.

Añadió que al inicio de su Administración se trabajó solamente con policías municipales, lo que hacía que por ser conocidos entre la comunidad, en ocasiones se pasaba por alto el cumplimiento de la ley.

Posteriormente se adoptó el Mando Único, con la participación de elementos de Fuerza Coahuila, lo que ha derivado en un cambio radical, aunque en un principio se extralimitaban en sus funciones, pero todo se fue corrigiendo, comentó el edil.

El tema de las arbitrariedades se encuentra bajo control, debido a la constante comunicación entre autoridades municipales y el agrupamiento de Fuerza Coahuila, lo que hace que se apliquen los debidos criterios en materia de seguridad.

Fuentes Muñoz enfatizó que en Villa Unión los índices delictivos han ido a la baja considerablemente, brindando con ello una mayor tranquilidad a la población, por lo que expuso que este esquema de coordinación debe prevalecer.