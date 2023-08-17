Mantienen limpieza en calles de Allende

Allende, Coah.- Se mantienen las acciones de limpieza en el municipio de Allende, mejorando con esto las vialidades de la localidad al hacer el retiro de maleza en los diferentes señalamientos viales de los sectores de la localidad.

“Se trata básicamente de retirar las ramas y matorrales que estén obstruyendo la visibilidad en las esquinas, despejando los señalamientos de tránsito con la finalidad de prevenir accidentes”, indicó el titular, Reynaldo Rivera de la Cruz.

Agregó, que este tipo de tareas permiten detectar señalamientos en mal estado, o que ya no existen en alguno de los cruceros para proceder a su rehabilitación o reposición, según sea el caso.

“Durante lo que resta del mes de agosto estaremos llevando a cabo estas labores para hacer lo que nos corresponde en cuanto a prevención de accidentes y buena imagen de la ciudad, el resto le corresponderá a los conductores”, manifestó.