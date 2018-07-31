Mantienen limpios al 100% campos deportivos

Nava, Coah.- Mantienen campos deportivos en Nava al 100% limpios, para que sean utilizados por los jóvenes deportistas en esta temporada vacacionales.

Sergio Zenón Velázquez Vázquez, presidente municipal, informó ayer que se mantienen al 100% limpios los diferentes campos deportivos del municipio, permitiendo que nuestros jóvenes que se encuentran de vacaciones escolares, los utilicen sin problema alguno.

“En mi gobierno -declaró el primer edil navense- le apostamos al rubro del deporte, manteniendo a nuestros jóvenes navenses activos en diferentes rubros del deporte, como futbol soccer, americano, beisbol, y demás deportes”.

Se está trabajando en la limpieza también de las áreas verdes municipales, así como plazas que se ubican en las diferentes colonias de Nava.

Sergio Zenón Velázquez Vázquez, presidente municipal, atendiendo en sus recorridos a la ciudadanía navense personalmente.