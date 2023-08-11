Marcelo Juárez Moreno tendrá homenaje póstumo

Allende, Coah.- El municipio de Allende invita al programa de homenaje y misa exequial en honor a Marcelo Juárez Moreno, leyenda del béisbol originario de la comunidad Río Bravo, este sábado 12 de agosto a partir de las 9 de la mañana.

“Comenzaremos con un homenaje póstumo en la unidad deportiva ‘Edilberto Montemayor’, en el campo de béisbol a partir de las 9 de la mañana, luego en la Capilla de Ntra. Señora del Sagrado Corazón de Jesús en la comunidad de Río Bravo a partir de las 6 de la tarde”, declaró el alcalde Pepe Díaz Gutiérrez.

Por último agregó que, para cerrar este homenaje póstumo, se acudirá al área de murales “Rostros de Río Bravo”, ubicado en el salón televisión de la congregación a partir de las 7 y media de la tarde.