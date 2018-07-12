Más de trescientas luminarias Led se han instalado

Nava, Coah.- Trescientas treinta luminarias LED se han instalado en lo que va de la administración municipal de Sergio Zenón Velázquez Vázquez, presidente municipal de Nava, en la delegaciónV. Carranza, informó ayer el delegado Ernesto Gerardo Bermea Duéñez.

Desde inicio de la Administración 2018, señaló el delegado Bermea Duéñez, se ha venido trabajando en un programa implementado por el primer edil Sergio Zenón, permitiendo que áreas donde no existía alumbrado público en la delegación Carranza, cuenten hoy con luminarias.

Mucho es el trabajo que se viene realizando en toda la delegación Carranza, donde con el apoyo del alcalde se han implementado más programas de apoyo a la ciudadanía, como son introducción de red de agua potable, drenaje y la instalación de tanques elevados, con la finalidad de que en esta época del año, de calor, no falte el preciado líquido en las viviendas de los habitantes de la delegación.