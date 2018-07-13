Módulo del INE en Morelos

Morelos, Coah.- A partir de ayer viernes 13 de julio se instaló aquí el Módulo de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral, que estará ubicado en el edificio del DIF municipal.

Esaú García Beza, responsable del módulo móvil, informó que los ciudadanos de Morelos podrán realizar todo tipo de trámite relacionado con la credencial de elector, los días 13, 16 y 17 de julio.

Con un horario de atención de 9 de la mañana a 4 de la tarde, estará operando el módulo del INE en el edificio del DIF; recordando a quienes poseen una credencial con vencimiento al 2018, que ahora es el momento de acudir a renovarla.

“Tenemos todo este año para renovar la credencial con vencimiento al 2018, ya que una vez finalizando el año ya no tendrá validez este documento”, puntualizó el entrevistado.

Por su parte, la directora del DIF municipal de Morelos, Maricela Camarillo Jiménez, informó que también el módulo de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral, se instalará en el ejido Los Álamos el próximo miércoles 18 de julio.