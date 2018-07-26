Mucha diversión en campamento de verano

Nava, Coah.- Más de 200 niños y niñas que asisten al Campamento de Verano en las instalaciones del DIF municipal en Nava, acompañados de la primera dama del municipio Belén Acosta de Velázquez, participaron en un bicicletón, saliendo de las instalaciones del DIF municipal.

Toda una diversión llevó a cabo ayer los niños y niñas del Campamento de Verano en Nava, al salir de las instalaciones del DIF hasta la Unidad Deportiva municipal, en sus bicicletas, algunos en triciclo, pero participaron activamente acompañados de sus padres.

Belén Acosta de Velázquez, primera dama del municipio, señalo que se busca que todos los pequeños que asisten al Campamento de Verano, se diviertan, que año con año cambien la rutina de sus actividades, para que no pasen sus vacaciones de verano aburridos.

De las instalaciones del DIF municipal, hasta la Unidad Deportiva municipal, viajaron en sus bicicletas más de 200 niños y niñas del Campamento de Verano en Nava.