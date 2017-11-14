Municipio anuncia nueva temporada de gallos

ALLENDE, COAH.-. El alcalde Luis Reynaldo Tapia Valadez, anunció que se reanudará el casteo de gallos en este municipio, ello luego de que el Congreso del Estado aprobara preservar las peleas de gallos, como una expresión de la cultura mexicana.

Se reanudarán las peleas de gallos en Allende, sin el cruce de apuestas, sin venta de bebidas embriagantes, y sin la presencia de menores de edad, en acatamiento a las disposiciones del Gobierno del Estado, expuso el edil.

Añadió que no se permitirá que la delincuencia organizada permee esta actividad, considerada como una tradición nacional, misma que impacta positivamente en alrededor del 20 por ciento de la economía de esta región.

La crianza de las aves de combate en la región Cinco Manantiales es una actividad productiva constante, es un ramo de la ganadería que no recibe apoyo gubernamental, por lo que es importante fomentar que no desaparezca, dijo Tapia Valadez.

El casteo de gallos en esta localidad, se realiza en un lugar que cumple con los requisitos establecidos por la Secretaría de Gobierno, cuenta son los respectivos permisos, de uso de suelo y licencia de funcionamiento, así como el programa de prevención de accidentes, resaltó el alcalde.