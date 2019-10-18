No permitirán jinetes ebrios

ALLENDE, COAH. El departamento de Protección Civil Municipal en coordinación con las corporaciones policiacas, pondrán mano dura a todo aquel participante de la Edición Número 25 de la cabalgata Allende 2019 que circule en carreta o a caballo en estado etílico crítico para garantizar la seguridad de los asistentes; así como la de ellos mismos.

Hugo Zubeldia, director de Protección Civil Municipal, afirmó que este evento es una fiesta y se comprende el consumo de bebidas alcohólicas que estarán permitidas durante el trayecto de la cabalgata; sin embargo, debe hacerse todo con moderación y responsabilidad, ya que habrá centenares de familias participando.

Se exhortó a la comunidad a disfrutar sanamente este gran evento tradicional y aclaró que sí se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en el trayecto, pero se castigará con todo el rigor de la ley a personas que circulen alguna unidad, carreta incluso monten un caballo en completo estado de ebriedad.