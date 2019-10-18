No sobrevivió a lesiones

ALLENDE, COAH. Fue confirmado el deceso del militar que fue atropellado por una pesada unidad en el punto de revisión de la antigua garita del Km 53 en el municipio de Allende, el pasado jueves por la noche.

Por lo anterior se abrió la carpeta de investigación criminal tras los hechos de muerte, según reportes otorgados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila.

El occiso fue identificado como Brandon Jonathan Nava Ibarra de 21 años de edad originario del municipio de Múzquiz, quien a consecuencia de sus lesiones perdió la vida.

Cabe mencionar que al momento del accidente era acompañado por su cabo de nombre Aurelio de la Cruz, que también fue trasladado a nosocomio al presentar fracturas diversas en su cuerpo.