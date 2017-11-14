Notorio avance en la seguridad de Allende

ALLENDE, COAH.- El Subsecretario de Gobierno en Asuntos Municipales, Rogelio Ramos Sánchez, reconoció los avances logrados en el renglón de seguridad en Allende, durante la administración que preside el alcalde Luis Reynaldo Tapia Valadez.

Resaltó que con el nuevo clima de seguridad que se ha logrado instaurar, es posible llevar a cabo eventos masivos, como la próxima Cabalgata de Allende, las Ferias del Pueblo, y la reciente procesión del Día de Muertos.

“Nos reunimos constantemente con el alcalde de este municipio, y lógicamente todas las reuniones que tenemos son de interés para la comunidad; en este momento abordando los preparativos de la cabalgata”, dijo el funcionario estatal.

La organización de este tipo de eventos denota el clima de seguridad que se vive en el estado, gracias a los esfuerzos del gobernador Rubén Moreira Valdez, por retornar la paz a todas las regiones, enfatizó Ramos Sánchez.

En el caso de Allende en particular, es preciso destacar la estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno, para lograr que hoy en día el ciudadano camine y transite con tranquilidad, después de los hechos lamentables aquí acontecidos, subrayó.