Nava, Coah.- Sin parar, el alcalde Sergio ZenónVelázquezVázquez sigue trabajando duro, haciendo obras y más obras en beneficio de la ciudadanía navense.

Ayer el primer edil navense acompañado de varios vecinos del municipio y funcionarios municipales hizo entrega del balneario conocido como Plaza El Descanso, donde se remodeló la acequia de Nava, instalándose zonas de juegos infantiles, así como asadores nuevos y bancas, dejando el lugar listo para que familias navenses y de los 5 Manantiales disfruten de sus frescas aguas.

Con una inversión de más de 3 millones de pesos se llevaron a cabo los trabajos de remodelación de lo que será el balneario Plaza El Descanso, ubicado en la salida de Nava-Morelos.

Igualmente, tras inaugurar esta plaza turística, el primer edil se dirigió a la delegación V. Carranza, donde inauguró la plaza municipal de la colonia Compositores, que fue totalmente remodelada, con una inversión de cerca de 3 millones de pesos, del Fondo Minero.

Vecinos del lugar agradecieron al presidente municipal Sergio Zenón todos los apoyos que en menos de 6 meses ha venido entregando a los habitantes de Nava.