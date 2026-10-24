Preparan panteón de Río Bravo para recibir a familias en Día de Muertos

ALLENDE, Coahuila - El panteón de Río Bravo recibe trabajos de limpieza y mantenimiento ante la llegada del Día de Muertos, una fecha en la que las familias acuden a visitar las tumbas de sus seres queridos, llevar flores y dedicarles un momento de recuerdo.

Importancia de la Tradición en el Día de Muertos

Conforme se acerca la celebración, se espera la llegada de más visitantes al camposanto, por lo que mantener limpios los pasillos y despejadas las áreas comunes es importante para facilitar el recorrido de las personas, especialmente de los adultos mayores.

Para muchas familias de Río Bravo, visitar el panteón es una tradición que permite recordar a quienes ya no están, compartir anécdotas y mantener vivo su recuerdo entre las nuevas generaciones.

Preparativos para el Día de Muertos en el Panteón

Los trabajos buscan que quienes acudan durante estos días encuentren un espacio en mejores condiciones para rendir homenaje a sus seres queridos.