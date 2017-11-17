Pequeños participan en colorido desfile revolucionario

NAVA, COAH.- Colorido y vistoso desfile recordando el 20 de noviembre, realizaron ayer alumnos de Educación Inicial del ejido El Encino, informó ayer Anadelia Sandarte Bautista, promotora del ejido, y del desfile.

Ataviados de Adelits y trajes mexicanos de charros, los pequeños de Educación Inicial de El Encino, desfilaron por diferentes calles del municipio, llegando hasta la explanada de la Presidencia Municipal, donde acompañados de sus padres, realizaron diferentes bailables, así como escenificaron algunas escenas revolucionarias.

Anadelia Sandarte Bautista, señaló que año con año en el ejido El Encino, se realiza el desfile de pequeños de Educación Inicial, a quienes les enseñamos que debemos recordar nuestras raíces, nuestras tradiciones, hablar del 20 de noviembre, es recordar a nuestros héroes revolucionarios que dieron sus vidas para que nosotros hoy tengamos un mejor país.

En la plaza principal de Nava, se llevó a cabo diferentes eventos de los pequeños de educación inicial del Ejido El Encino.

Con unidades motrices adornadas, viajan la Adelita y su grupo de revolucionarias que siempre la acompañaban.