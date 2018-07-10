Piden atender recomendaciones para evitar golpe de calor

VILLA UNIÓN, COAH.- A pesar de que se han registrado precipitaciones pluviales durante los últimos días, es preciso mantener las recomendaciones a la población a fin de evitar el llamado golpe de calor.

El director de Protección Civil, Jesús Raúl Medina Velázquez, dijo que por indicaciones del alcalde Sergio Cárdenas Chapa, se mantiene un monitoreo constante de las condiciones del clima, a fin de auxiliar a la población en caso de ser necesario.

“Se mantiene el constante monitoreo en la población urbana y en los ejidos del municipio, para identificar a familias vulnerables que pudieran ser afectadas por la ola de calor que aún sigue vigente”, manifestó el funcionario.

Aún están previstas temperaturas de 36 a 37 grados para este próximo fin de semana, y posteriormente la llegada de la canícula, que es el periodo de temperaturas más elevadas durante el verano, expuso Medina Velázquez.

En lo que va de la actual temporada, se ha registrado sol un caso de ‘golpe calor’ en este municipio, se trata de un trabajador que se hallaba laborando en el bacheo de la carretera Allende-Villa Unión, y que fue auxiliado por personal de Protección Civil para poderlo estabilizar.