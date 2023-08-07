Contactanos

Coahuila

Por iniciar operación del Pozo Magisterio

Se mantienen estas acciones para mejorar el suministro en la localidad.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 07 agosto, 2023 - 09:33 a.m.
Por iniciar operación del Pozo Magisterio
Fue supervisado por el alcalde Pepe Diaz Gutiérrez.

Allende, Coah.- El alcalde Pepe Diaz y el Gerente General de SIMAS, José Luis Galván, supervisaron el avance de las acciones sobre el Pozo Magisterio, para fortalecer los sistemas de agua potable en el municipio de Allende.  

“Me es muy grato compartirles que, siguiendo con el programa de fortalecimiento del sistema municipal de aguas y saneamiento de Allende, estuvimos supervisando los trabajos en el “pozo magisterio” el cual estará en funcionamiento en los próximos días”, indicó el alcalde

Este proyecto tomado al inicio de la administración dando continuidad al proyecto del 2020, fue otorgado por el Gobernador Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, el cual siempre está al pendiente de las necesidades de Allende. 

    En algunos días quedará listo este pozo de agua.

    El proyecto es impulsado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

    Fue supervisado por el alcalde Pepe Diaz Gutiérrez.

