Por petición de la ciudadanía, realizan mantenimiento en espacios públicos de Allende

Allende, Coah.- Se realiza un continuo mantenimiento a los espacios públicos del municipio de Allende, como panteones municipales o plazas de distintos sectores, donde se recoge basura y se deshierban las diversas áreas.

“Las lluvias del pasado mes de mayo fueron más beneficios que perjuicios lo que trajeron consigo, sin embargo la maleza ha crecido abundantemente, lo que incrementa la carga de trabajo para el personal del municipio”, expresó el titular de Obras Públicas, Reynaldo Rivera de la Cruz.

Es por ello que las cuadrillas se encuentran laborando actualmente en los tres panteones, el San Juan de Mata, José Oviedo Imperial y el panteón de Río Bravo, realizando podas, deshierbe y mantenimiento general de estos lugares.

“La misma ciudadanía nos ha hecho la observación sobre el estado en que se encontraban estos lugares y atendiendo esos comentarios, nos dimos a la tarea de emprender acciones intensivas de limpieza”, puntualizó.

También anunció que los días jueves, viernes y sábado de esta semana, habrá una campaña de descacharrización en la colonia Presidentes, por lo que se pide a los vecinos del sector sacar a tiempo sus objetos inservibles para su debida recolección, evitando con ello la formación de posibles focos de infección.