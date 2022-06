Preocupante iniciativa de sancionar a Cámaras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Ante la propuesta de sancionar a las Cámaras y Confederaciones que presente favoritismo por un partido político en específico, preocupa a las organizaciones de la localidad, ya que no se sabe de momento que parámetros se utilizarán para decidir qué es favoritismo y qué no.

"Es correcto que las Cámaras debería ser apartidistas, pero no apolíticas, es preocupante porque en dado caso que se apruebe tal iniciativa no sabemos cómo se decidirá qué debería ser una sanción y qué no", confesó Héctor Rodríguez, quien preside la Cámara Nacional de Comercio en la ciudad.

Con esto, declaró que, si en un futuro la CANACO o cualquier otra Cámara aprueba o desaprueba alguna iniciativa de las autoridades, en vista de ver por el gremio, no conocen si esto se tome como favoritismo, por lo que piden que se revelen los parámetros que se usarán para decidir.

Resaltó que si bien, es una buena propuesta, se debe de tener cuidado con que esto no se convierta en algo sistemático para reprimir la libertad de expresión, tanto política como religiosa, debido a que los representantes de las Cámaras, individualmente tienen derecho a militar y creer lo que les parezca más conveniente.